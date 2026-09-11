ДСМ аутизмның артуы вакцинациямен байланысты емес екенін түсіндірді
Бүгінде әлемнің түрлі елдерінде аутизм спектрінің бұзылулары жиі қойылатын диагноз болып отыр. Дәрігерлер аутизм диагнозы санының өсуі вакцинация ауқымының кеңеюімен байланысты емес екенін айтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Соңғы онжылдықтарда көптеген елдерде аутизм спектрінің бұзылыстары (АСБ) жағдайлары көбірек анықтала бастады. Алайда ғылыми деректер бұл өсімнің вакцинациямен байланысты екенін растамайды. Бұған тиомерсалға қатысты жағдай мысал бола алады. Тиомерсал – кейбір вакциналардың құрамында болған компонент, оны бірқатар балалар вакцинасында қолдану тоқтатылды. Осыдан кейін де АСБ таралуы жалғаса берді. Яғни тиомерсалды қолданудағы өзгерістер аутизм диагнозы қойылған жағдайлар санының төмендеуімен қатар жүрген жоқ, - деп хабарлады ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті.
Мамандар тіркелген АСБ жағдайлары санының өсуі көбінесе диагностикалық критерийлердің кеңеюімен, жағдайларды анықтау сапасының жақсаруымен, хабардарлық деңгейінің артуымен, ерте диагностиканың енгізілуімен және мамандандырылған көмектің қолжетімді болуымен байланыстырылатынын айтады.
АСБ диагнозы қойылған жағдайлар санының өсуі оның вакцинациямен байланысты екенін көрсетпейді. Ғылыми деректер вакцинацияның аутизм таралуының өсуіне себеп болатынын растамайды, - делінген комитеттің хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі желідегі «аутизмді емдейміз» деген жарнамаға қатысты пікір білдірді.
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