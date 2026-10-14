ДСМ Алматыда мектеп оқушыларының жаппай улануына байланысты мәлімдеме жасады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебі оқушыларының арасында ішек инфекциясының 48 жағдайының тіркелуіне байланысты санитариялық-эпидемияға қарсы кешенді іс-шаралар ұйымдастырды. Тамақтану блогына тексеру жүргізіліп, санитариялық талаптардың бұзылуы анықталды. Бес қаулы шығарылып, шектеу шаралары енгізілді және дезинфекция жүргізілді. Науқастармен байланыста болған адамдар медициналық бақылауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметінше мамандар «Master Food» ЖШС-нің тамақтану блогын тексеру барысында азық-түлік өнімдерін сақтау, дайын тағамдардың тәуліктік сынамаларын алу және тамақтануды ұйымдастыру талаптарының бұзылғанын анықтады.
Инфекция көзін анықтау мақсатында су мен азық-түлік өнімдерінен сынамалар, шайындылар алынып, тамақтану блогының қызметкерлері тексерілді. Зертханалық зерттеулер жалғасып жатыр.
Тексеру қорытындысы бойынша мектеп пен асхананың қызметін тоқтата тұруды, жекелеген тағамдарды сатуға тыйым салуды, уақытша санитариялық шектеу шараларын енгізуді және қажетті ілеспе құжаттары жоқ сүт өнімдерін алып қоюды көздейтін бес қаулы шығарылды.
Интернат ғимаратында дезинфекция жүргізілді. Науқастармен байланыста болған адамдар медициналық бақылауда. Балалардың бір бөлігі профилактикалық мақсатта интернатта оқшауланды.
14 қазандағы жағдай бойынша аурудың 48 жағдайы тіркелді. Барлық науқастар емдеуге жатқызылды, олардың жағдайы тұрақты. Реанимациялық көмекті қажет ететін пациенттер жоқ.
Тексеру нәтижелері бойынша материалдар заңнамада белгіленген тәртіппен қарау және процестік шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.
Денсаулық сақтау министрлігі кәсіпкерлерге тамақтануды ұйымдастыру кезінде санитариялық талаптарды міндетті түрде сақтау қажеттігін еске салады. Бұл ретте өнімдерді тексерілген жеткізушілерден сатып алу, азық-түлікті сақтау және тағам дайындау шарттарын сақтау, қажетті рұқсат құжаттарының болуы және қызметкерлердің медициналық қарап-тексеруден уақтылы өтуі маңызды.
Жағдай Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бақылауында. Балалардың денсаулығын сақтау, аурудың себептерін анықтау және инфекцияның жаңа жағдайларының алдын алу мақсатында эпидемиологиялық тергеп-тексеру мен қажетті іс-шаралар жалғасуда.
Еске салайық, бүгін Алматыда оқушылар жаппай уланып, РФММ қызметі уақытша тоқтатылғаны белгілі болған еді.
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