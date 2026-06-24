Дрон байқайды, жасанды интеллект ескертеді: Судағы қауіптің алдын алу қалай жүріп жатыр?
Жағалауларды бақылауға жүздеген камера мен ақылды жүйелер тартылды. Олар қандай жағдайда дабыл қағады?
Жаз мезгілі басталысымен қазақстандықтар өзен-көлдер мен су қоймаларының жағалауына ағылып, шомылу маусымы қыза түседі. Алайда дәл осы кезеңде судағы жазатайым оқиғалар саны да артады. Мамандардың айтуынша, қайғылы жағдайлардың басым бөлігі қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан, рұқсат етілмеген орындарда шомылудан және балаларды қараусыз қалдырудан болады.
Соңғы жылдары Төтенше жағдайлар министрлігі судағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуде дәстүрлі әдістермен қатар заманауи цифрлық технологияларға да басымдық бере бастады. Бүгінде жағалауларды бақылауға бейнекамералар, жасанды интеллект жүйелері мен ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылып отыр.
Жағалаулар жүздеген камерамен бақыланады
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ еліміздің бірқатар өңірлерінде жағалау аумақтары 296 бейнебақылау жүйесімен жабдықталған.
Камералардан түсетін ақпарат өңірлік төтенше жағдайлар департаменттерінің кезекші бөлімдеріне және жедел-құтқару жасақтарына тікелей жеткізіледі. Соның арқасында құтқарушылар қауіпті жағдайларды ерте анықтап, оқиға орнына жедел жетуге мүмкіндік алады.
Мұндай жүйелер әсіресе адам көп жиналатын демалыс орындарында бақылауды күшейтуге және қауіпсіздік талаптарының бұзылуын анықтауға көмектеседі.
Жасанды интеллект қауіпті автоматты түрде анықтайды
Судағы қауіпсіздікті бақылауда жасанды интеллект технологиялары да қолданыла бастады. Алматы және Қонаев қалаларында, сондай-ақ Абай мен Жетісу облыстарында жасанды интеллект элементтерімен жабдықталған 101 бейнебақылау жүйесі жұмыс істеп тұр.
Бұл жүйелердің ерекшелігі – қауіпсіз шомылу аймағының шекарасын автоматты түрде анықтай алуы. Егер демалушы белгіленген аумақтан шығып кетсе немесе тыйым салынған жерге жақындаса, жүйе сиреналық-дауыс хабарлау құрылғыларын өздігінен іске қосады.
Осылайша қауіптің алдын алу үшін адам факторына тәуелділік азайып, бақылау тиімділігі арта түседі.
Шалғай өңірлерде күн қуатымен жұмыс істейтін камералар орнатылған
Технологиялық шешімдер тек ірі қалаларда ғана емес, өңірлерде де енгізілуде.
Мәселен, Ақтөбе облысының Хромтау ауданында шомылуға қауіпті әрі тыйым салынған аумақтарға күн энергиясымен жұмыс істейтін 16 бейнебақылау камерасы орнатылған.
Бұл құрылғылар электр желісіне қосылмай-ақ тәулік бойы жұмыс істей алады. Сондықтан олар шалғай ауылдар мен инфрақұрылымы шектеулі аймақтарда қауіпсіздікті бақылаудың тиімді құралына айналып отыр.
Мамандардың айтуынша, мұндай шешімдер бақылау жүйесінің қамту аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.
«Сөйлейтін» дрондар демалушыларға ескерту жасайды
Судағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ұшқышсыз ұшу аппараттары да тартылған.
Құтқарушылар дауыс зорайтқыш байланыс жүйесімен жабдықталған дрондарды пайдаланады. Халық арасында оларды «сөйлейтін дрондар» деп атап кеткен.
Дрондар жағалау аумақтарын әуеден бақылап қана қоймай, демалушыларға қауіпсіздік ережелерін хабарлайды. Сондай-ақ азаматтарды судағы қауіп-қатерлер туралы алдын ала ескертіп, балаларды қараусыз қалдырмауға шақырады.
Бұл әсіресе адам көп жиналатын демалыс орындарында тиімді құрал болып отыр.
Технология адам өмірін сақтауға көмектеседі
Сарапшылардың пікірінше, цифрлық технологияларды енгізудің басты мақсаты – бақылауды күшейту ғана емес, адам өмірін сақтау.
Бейнебақылау жүйелері, жасанды интеллект және дрондар қауіпсіздік талаптарының бұзылуын жедел анықтауға, құтқарушылардың әрекет ету уақытын қысқартуға және қайғылы оқиғалардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Дегенмен мамандар қауіпсіздіктің негізгі кепілі технология емес, азаматтардың өз жауапкершілігі екенін ескертеді.
Осыған байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды тек рұқсат етілген орындарда шомылуға, балаларды қараусыз қалдырмауға, мас күйінде суға түспеуге және судағы қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауға шақырады.
Өйткені ең заманауи технологиялардың өзі адамның сақтығын толық алмастыра алмайды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Су ресурстары және ирригация министрлігі ұлттық су ақпараттық жүйесін іске қосып, ирригациялық арналарды автоматтандыруды, ғарыштық мониторинг пен жасанды интеллект технологияларын енгізуді жоспарлап отыр.
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