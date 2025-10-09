Дональд Трамп Газа секторына баруы мүмкін

АҚШ президенті Дональд Трамп Таяу Шығысқа жоспарланған сапары барысында Газа секторына бару мүмкіндігін жоққа шығарған жоқ. Бұл туралы Ақ үйдің YouTube арнасында жарияланған бейнежазбада айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біз әзірге түпкілікті шешім қабылдаған жоқпыз, - деді Трамп.
Ол сондай-ақ «қазір барлығы жиналған Египетке баруы мүмкін» екенін де атап өтті.
Бұған дейін Трамп Газа секторындағы жағдайды реттеу жөніндегі келіссөздерге байланысты 11 немесе 12 қазанда Таяу Шығысқа сапар жоспарлап отырғанын мәлімдеген.
Ал 3 қазанда Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында Палестина қозғалысы оның бейбіт жоспарының шарттарын 5 қазанға дейін қабылдамаса, ХАМАС-ты «бұрын-соңды болмаған тозақпен» жазалайтынын ескерткен еді.
Сол күні ХАМАС басшылығы АҚШ президенті ұсынған жоспардың барлық израильдік кепілге алынған адамдарды босатуды қамтитын шарттарын орындауға дайын екенін хабарлады.
Бұған жауап ретінде Трамп Израиль үкіметін Газа секторына әуе соққыларын дереу тоқтатуға және кепілге алынғандардың қауіпсіз босатылуын қамтамасыз етуге шақырды.