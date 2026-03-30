Доллар тағы өсті: Қазақстандағы бағам 482 теңгеден асты
Доллар тағы қымбаттады.
2026 жылғы 30 наурыз таңертеңгі жағдай бойынша АҚШ-тың және еуропалық валюталардың қазақстандық теңгеге шаққандағы котировкалары өзгерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дүйсенбі күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ресми валюта бағамдарын белгіледі. Алматы, Астана және Шымкенттегі айырбастау пунктері өз бағаларын ұсынуда.
Ресми валюта бағамдары
АҚШ доллары (USD): 482,53 теңге
Еуро (EUR): 555,44 теңге
Ресей рублі (RUB): 5,92 теңге
Қытай юані (CNY): 69,83 теңге
Қырғыз сомы (KGS): 5,52 теңге
100 өзбек сомы (UZS): 3,96 теңге
Түрік лирасы (TRY): 10,89 теңге
Украина гривнасы (UAH): 11 теңге
Грузин лариі (GEL) – 181,27 теңге
Әзербайжан манаты (AZN) – 284,68 теңге
1000 иран риалы (IRR) – 0,4 теңге.
Айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары
Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пунктерінде бағамдардың өзгеруі шамалы болып қалуда.
Астанада доллар 479–486 теңге, еуро – 553–563 теңге, рубль – 5,7–6,1 теңге аралығында сатылуда.
Алматыда доллар бағамы 477–484 теңге, еуро – 551–561 теңге, рубль – 5–6,2 теңге болып тұр.
Шымкентте доллар 483–485 теңгеден, еуро – 555–560 теңгеден, рубль – 5,9–5,95 теңгеден сатылуда.
