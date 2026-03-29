29 наурызға арналған валюта бағамы
Мегаполисте шетел валюта бағамы қаншадан саудаланып жатыр?
Бүгiн 2026, 10:50
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта ел бойынша орташа бағам мынадай:
Астана қаласындағы айырбастау пункттері:
- доллар: сатып алу – 480,03 теңге, сату – 486,94 теңге;
- еуро: сатып алу – 553,00 теңге, сату – 562,97 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,20 теңге.
Алматы қаласындағы айырбастау пункттері:
- доллар: сатып алу – 482,96 теңге, сату – 485,17 теңге;
- еуро: сатып алу – 555,85 теңге, сату – 560,99 теңге;
- рубль: 5,84 – 6,00 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 483,98 теңге, сату – 486,00 теңге;
- еуро: сатып алу – 554,92 теңге, сату – 560,35 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,89 теңге, сату – 5,95 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 482,53 теңге,
- 1 еуро – 555,4 теңге,
- 1 рубль – 5,92 теңге.
