29 наурызға арналған валюта бағамы

Мегаполисте шетел валюта бағамы қаншадан саудаланып жатыр?

©BAQ.KZ Бүгiн 2026, 10:50
Бүгiн 2026, 10:50
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта ел бойынша орташа бағам мынадай:

Астана қаласындағы айырбастау пункттері:

  • доллар: сатып алу – 480,03 теңге, сату – 486,94 теңге;
  • еуро: сатып алу – 553,00 теңге, сату – 562,97 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,20 теңге.

Алматы қаласындағы айырбастау пункттері:

  • доллар: сатып алу – 482,96 теңге, сату – 485,17 теңге;
  • еуро: сатып алу – 555,85 теңге, сату – 560,99 теңге;
  • рубль: 5,84 – 6,00 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкент қаласында:

  • доллар: сатып алу – 483,98 теңге, сату – 486,00 теңге;
  • еуро: сатып алу – 554,92 теңге, сату – 560,35 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,89 теңге, сату – 5,95 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 482,53 теңге,
  • 1 еуро – 555,4 теңге,
  • 1 рубль – 5,92 теңге.

