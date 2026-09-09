Доллар бір күнде 2,5 теңгеге қымбаттады
9 қыркүйектегі саудада доллар бағамы 456,89 теңгеге жетті. Бұл кезде әлемдік нарықта Brent бағасы да маңызды шектен асып кетті.
Қазақстан қор биржасында (KASE) 9 қыркүйектегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өсті.
KASE мәліметінше, сағат 15:30-да аяқталған сауда-саттық нәтижесінде АҚШ долларының орташа алынған бағамы 456,89 теңге болды. Осылайша, доллардың бағамы бір күнде 2,5 теңгеге көтерілді.
Өзге валюталардың бағамы да өсті:
Ресей рублі – 5,35 теңге (+0,07);
Қытай юані – 68,30 теңге (+0,58).
Айырбастау пункттеріндегі бағам
9 қыркүйекте айырбастау пункттерінде долларды 454,3-456,4 теңгеден сатып алып, 529,2-533,7 теңгеден еуро, 5,14-5,26 теңгеден рубль сатып алуға болады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі шетел валюталарының ресми бағамын белгілеген болатын. Доллар 454,46 теңге, еуро 527,72 теңге, рубль 5,25 теңге болды.
Brent бағасы 100 доллардан асты
Бұл ретте әлемдік нарықта мұнай бағасы да өсіп жатыр. 9 қыркүйектегі сауда барысында Brent маркалы мұнайдың бағасы 100 доллардан асып, 24 шілдеден бергі ең жоғары деңгейге жетті.
Brent фьючерстері сауда кезінде 100,19 долларға дейін көтеріліп, алты аптадан астам уақыттағы ең жоғары көрсеткішті көрсетті.
Ал америкалық WTI маркалы мұнай бағасы 1,6%-ға өсіп, барреліне 94,52 долларды құрады.
Мұнай бағасының өзгеруі Қазақстан экономикасы мен теңге бағамына әсер ететін негізгі сыртқы факторлардың бірі болып қала береді.
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