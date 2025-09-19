"Диспетчер қалғып кеткен". Әуе мен теңіз арасындағы ұшақ 18 минут айдында қалықтады

Парижден Корсикаға ұшқан француз ұшағы біраз уақыт теңіз үстінде жүре тұруға мәжбүр болды. Кешігуге күтпеген жағдай себеп болды: Аяччо әуежайындағы кезекші диспетчер кезекшілік кезінде ұйықтап қалды. Нәтижесінде ол жалғыз ұшу-қону жолағындағы жарықтандыру жүйесін уақытында іске қоса алмады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Францияның азаматтық авиация басқармасының өкілдері MИР24 арнасына хабарлады.
Он сегіз минут бойы ұшақ Жерорта теңізінің үстінен айналып, қонуға шамасы келмеді. Осы уақытта әуежайда орналасқан өрт сөндірушілер тобы әуе қозғалысын басқару орталығымен байланысуға әрекеттенді. Сәтсіз әрекеттен кейін олар полицияны көмекке шақырды. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері мұнараға көтеріліп, ұйықтап жатқан контроллерді оятты.
Мәселе шешілгеннен кейін ұшақ аман-есен қонды. Жергілікті полиция бастығының айтуынша, бұл оның онжылдық қызметіндегі бірінші оқиға. Жағдайдың ерекше сипатына қарамастан, жолаушылар оны байсалдылықпен қабылдап, тіпті әзілмен қарсы алды.
Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Диспетчердің сынамасы алкогольге теріс әсер еткенімен, оған тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін.