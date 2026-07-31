Димаштың «Aqerke» бейнебаяны жарық көрді: туған жерге арналған ерекше туынды
Димаш Құдайбергеннің «Aqerke» әніне түсірілген жаңа бейнебаяны әншінің ресми YouTube арнасында жарық көрді.
Әнде ғашығына деген сағыныш пен қоштасу сезімі жырланғанымен, клиптің астарында одан да терең мағына жатыр. Бейнебаянда Қазақстанның кең байтақ табиғаты мен әртүрлі тағдыр иелері бейнеленген. Кадрлардан егде жастағы ерлі-зайыптыларды, балаларды, футбол жанкүйерлерін және қарапайым тұрғындарды көруге болады. Осылайша лирикалық кейіпкер сүйіктісіне ғана емес, туған жеріне деген шексіз махаббатын жеткізгендей әсер қалдырады.
Еске салайық, бейнебаянның бір бөлігі Димаштың туған қаласы – Ақтөбеде түсірілген.
Клипте ауқымды көріністер де аз емес. Соның бірі – Димаштың бір жүк көлігіне толы гүл сатып алып, оларды көшедегі қыз-келіншектерге таратуы. Сонымен қатар бейнебаянда жасанды интеллект элементтері де қолданылған. Мәселен, бір эпизодта әншінің бейнесі бірнеше есе көбейіп көрінеді.
Жаңа туындыны Мексика, Чили, Перу, Аргентина, Қазақстан, Ресей және өзге де елдердегі тыңдармандар жоғары бағалады. Желі қолданушылары Димаштың ерекше дауысымен қатар, оның пластикасы мен сахнадағы қимыл-қозғалысына да тәнті болған.
Айта кетейік, «Aqerke» – қазақтың халық әнінің авторлық өңделген нұсқасы. Димаш бұған дейін де ұлттық музыкалық мұраны заманауи үлгіде ұсынып келеді. Оның кеңінен танылған өңдеулерінің қатарында «Айқаракөз», «Құсни – Қорлан» және «Дайдидау» әндері бар.
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