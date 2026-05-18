Димаш Құдайберген Бангладештегі гуманитарлық миссияға аттанды
Димаш Құдайберген БҰҰ агенттігі – ХКҰ жаһандық ізгі ниет елшісі ретінде Бангладешке барды.
БҰҰ-ның көші-қон жөніндегі жаһандық ізгі ниет елшісі Димаш Құдайберген гуманитарлық миссия аясында Кокс-Базар өңіріне барды.
Кокс-Базар ауданында тұрақты гуманитарлық қолдауды қажет ететін мәжбүрлі қоныс аударған адамдардың едәуір бөлігі тұрады. Халықаралық ұйымдар мен жергілікті серіктестер тұрғын үймен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, білім беру мен әлеуметтік қолдау бағыттары бойынша көмек көрсетуді жалғастыруда. Бұл өңір климаттық және табиғи қауіп-қатерлерге байланысты қосымша сын-қатерлерге де тап болып отыр. Атап айтқанда, маусымдық су тасқындары мен циклондар гуманитарлық қызметтің жүзеге асырылуын және жергілікті қауымдастықтардың тұрмыс жағдайын күрделендіруде.
Гуманитарлық миссия аясында Халықаралық көші-қон ұйымының Кокс-Базар өңіріндегі гуманитарлық бастамаларымен танысуға, сондай-ақ халықаралық қауымдастықтың назарын гуманитарлық қолдау мен өңірдің даму мәселелеріне аударуға бағытталған бірқатар кездесулер мен сапарлар жоспарланған.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Қазақ оқушысы қатерлі ісікті анықтайтын ЖИ үшін АҚШ грантын ұтып алды
- Әлемде алғаш рет бір ел барлық азаматына ChatGPT Plus-ты тегін ұсынады
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- +46°C: Оңтүстік Азияда бұрын-соңды болмаған аптап ыстық басталды