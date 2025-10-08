Депутат электромобильдерге арналған жеңілдіктерді ұзартуды ұсынды

Мәжіліс депутаты Олжас Нұралдинов Үкіметке депутаттық сауал жолдап, электромобильдерді әкелуге арналған кедендік баждар мен утильдік жинақ нөлдік ставкада болатын жеңілдікті режимді ұзарту қажеттігін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Депутаттың деректеріне қарағанда, бұл шара жақсы нәтиже көрсетті. Мысалы, 2022 жылы Қазақстанға тек 1 245 электромобиль импортталса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 15 700‑ге жеткен, яғни 12 есе өскен. Инфрақұрылым да қарқынды дамуда: зарядтау станцияларының саны 200‑ден 1 200‑ге дейін өскен, оның ішінде 400‑ден астам Алматыда, шамамен 300 Астанада орналасқан.
Алайда автопарк ескірген күйде қалып отыр - көліктердің 70‑тен астам пайызы 10 жылдан асқан, олар атмосфераға зиянды заттарды 5‑7 есе көп шығарады. Алматыда экологиялық мониторинг деректері бойынша ауа ластануының 80‑ге жуығы автотранспорт саласына тиесілі екені анықталған.
Болжам бойынша, жеңілдіктер режимі 2025 жылы аяқталады. Оның аяқталуынан кейін электромобильдердің бағасы 30‑40 пайызға дейін өседі, бұл сұранысты төмендетіп, экологиялық көлікке көшу үдерісін тежейді.
Ұсынылған шаралар:
- Жеңілдіктер режимін кем дегенде үш жылға ұзарту, қажет болса Еуразиялық экономикалық комиссия деңгейінде мәселені көтеру;
- Электромобильдер үшін зарядтау станциялар желісін дамыту;
- Отбасы өндірісін және инвесторларды электромобильдерді және олардың компонеттерін Қазақстанда өндіруге ынталандыру.
Жеңілдіктің тоқтатылуы қалаларымыздағы ауа тазалығының жақсару перспективаларын әлсіретіп, экологияның одан әрі нашарлауына әкеледі, — деді депутат.