Депутат: Азық-түлік бағасын ұстап тұруға не кедергі?

Мәжіліс отырысында депутат Ислам Сұңқар Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтановқа әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұруға қандай кедергілер бар екенін сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ислам Сұңқар атап өткендей, Жоғары аудиторлық палатаның аудиті әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар жанындағы бағаны тұрақтандыру қорлары нақты бағаны тұрақтандыруды қамтамасыз етпейтінін көрсетті.
Миллиондаған теңге шығындарға қарамастан, өнімнің бүлінуі есептен шығарылады, өңірлерде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы бір мезгілде өсуі тіркеледі. Неліктен айтарлықтай бюджеттік шығындарға қарамастан, осы тауарлардың бағаларының өсуі байқалады? Негізгі мақсатқа қол жеткізілмей отыр. Жалпы, осындай айтарлықтай қаражат жұмсау өнім нарығына әсер етпей, қаншалықты тиімді? – деп сұрады ол.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов жауап беріп, көп сұрақ осы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларға қатысты.
Қазіргі кезде бізде екі негізгі механизм бар. Біріншіден, оларға қаражат беріліп, олар өз қорларында өнімді сақтай алады. Екіншіден, айналым схемасы бар: Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерге және олардың өнімдерін сатарларға жеңілдетілген пайызбен несие беріледі. Содан кейін олар нарыққа қажетті әлеуметтік маңызды тауарларды толық көлемде жеткізеді және өз тарапынан қарсы міндеттемелер алады. Қазіргі кезде әр әкімдікке нақты тапсырмалар берілген және апта сайынғы оперативтік штаб отырыстарында жұмыс қадағаланады. Бұрын үш айлық қана қор болған жоқ, ал қазір бұл мәселе түзетілді. Қазіргі механизм тиімді жұмыс істейді, бағаның өсуі болмайды. Мысалы, картоп немесе сәбіз сияқты тауарлар өз қорларында үш айлық қор ретінде сақталады және қажет болса, ішкі нарыққа арзан бағамен шығарылады, – деді Азат Сұлтанов.