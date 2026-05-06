Денсаулық сақтау саласында жасанды интеллектіні енгізу тәртібі әзірленді
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бұйрықты бекіту теңгерімді реттеуші ортаны қалыптастыруға, жасанды интеллект технологияларын қауіпсіз әрі бақыланатын түрде енгізуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесін цифрлық трансформациялауды жеделдетуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігі жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын қолдана отырып медициналық қызмет көрсету тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акт әзірледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аталған міндет Мемлекет басшысының өткен жылдың қыркүйек айындағы Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасын орындау шеңберінде жүзеге асырылып отыр. Онда ЖИ технологияларын қолдану арқылы медициналық қызметтердің сапасы мен көлемін мониторингілеудің жаңа жүйесін қалыптастыру міндеті қойылған.
Құжат денсаулық сақтау жүйесіне ЖИ енгізудің ашық, қауіпсіз және ғылыми негізделген моделін қалыптастыруға бағытталған. Оның негізінде шешімдердің клиникалық және экономикалық тиімділігін міндетті түрде бағалау көзделген. Бұл олардың практикалық маңыздылығы мен кейінгі ауқымда енгізу кезіндегі тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Тәртіп ЖИ жүйелерін енгізу мен пайдалануға бірыңғай тәсілдерді белгілейді. Ол медициналық бұйымдарға жататын бағдарламалық қамтамасыз етуді қоса алғанда, клиникалық шешімдерді де, сондай-ақ басқарушылық және әкімшілік процестерде қолданылатын клиникалық емес құралдарды да қамтиды.
Сала деңгейінде алғаш рет ЖИ технологияларын енгізудің кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын алгоритмі айқындалды: өтінімдерді беруден және технологиялық дайындықты бағалаудан бастап пилоттық апробациядан өткізуге дейін, қажет болған жағдайда – тіркеу рәсімдерінен өту, сенімді шешімдер тізбесіне енгізу және кейіннен ауқымдау.
Құжатта шешімдердің тиімділігі мен қауіпсіздігін дәлелдейтін база қалыптастыруға ерекше назар аударылған. Биоэтикалық сараптама, клиникалық валидациялау және денсаулық сақтау технологияларын бағалау тетіктері көзделген. Пилоттық жобалардың шеңберінде алгоритмдердің дәлдігі мен сезімталдығы, олардың клиникалық шешімдерге ықпалы және медицина қызметкерлеріне түсетін жүктемеге әсері сияқты негізгі тиімділік көрсеткіштері бағаланатын болады.
Сондай-ақ құжатта сенімді жасанды интеллект жүйелерінің тізбесін қалыптастыру, олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі мониторингтеу жүйесін енгізу мәселелері жеке қарастырылған.
Жоба ақпараттық қауіпсіздік пен дербес деректерді қорғау талаптарын күшейтуді, сондай-ақ әзірлеушілерден бастап медициналық ұйымдар мен пайдаланушыларға дейінгі барлық қатысушының жауапкершілігін айқындауды көздейді.
