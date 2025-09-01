Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалық айтты

1 қыркүйектен бастап 1 қарашаға дейін Қазақстанда халықты медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) ұйымдарына бекіту жөніндегі жыл сайынғы науқан басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді.
Бұл нені білдіреді?
Тіркеу ережелеріне сәйкес осы кезеңде азаматтар бір әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде емхананы таңдай алады немесе ауыстыра алады. Осы кезеңде тіркеуге өтініш бергендер әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен шарт жасасқан жағдайда келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа емханада медициналық көмек ала алады.
Емханаға кім тіркеле алады?
- Қазақстан Республикасының азаматтары;
- ҚР-да тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар (тұруға ықтиярхаты болған жағдайда);
- Ерікті немесе есептелген медициналық сақтандыру шарты болған кезде ЕАЭО елдерінен (Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Армения) еңбек мигранттары мен олардың отбасы мүшелері.
Қалай бекітілуге болады?
- Портал арқылы eGov.kz (қызмет онлайн режимінде қолжетімді, қарау мерзімі – 1 жұмыс күні);
- Таңдалған емханада жеке өтініш беру арқылы.
Маңызды: бұрынғы емханадан шығу автоматты түрде жүзеге асырылады.
Өз емханаңа қайта бекітілу керек пе?
- Жоқ. Егер сіз медициналық ұйымды өзгертуді жоспарламасаңыз, қайта өтініш берудің қажеті жоқ.
Отбасы және бекіту
МСАК көрсету отбасылық бақылау қағидаттарына негізделген, сондықтан барлық отбасы мүшелерін бір учаскелік дәрігерге бекіту ұсынылады. Бұл медициналық қолдаудың сапасын арттырады.
Тұрғылықты жері бойынша емхананы таңдауға бола ма?
Қадамдық қолжетімділік шегінде (жаяу 15-20 минут) бекіту ұсынылады. Бұл үйде медициналық көмек көрсету үшін маңызды. Жалпы, тіркеуге өз елді мекенінің шегінде рұқсат етіледі.
Бекітуден бас тарту себептері:
- өтініште дұрыс емес деректер;
- басқа елді мекенде тұру;
- емханада тіркелген пациенттер лимитінің артуы;
- баланы тіркеуге арналған құжаттардың болмауы.
- Бір учаскеге бекітілген халық санының нормативтері:
- жалпы практика дәрігері - 1 700 адамға дейін;
- учаскелік терапевт - 2200 ересек адамға дейін;
- учаскелік педиатр - 0-6 жастағы 500 балаға дейін немесе 0-14 жастағы 900 балаға дейін.
Науқаннан тыс емхананы ауыстыруға бола ма?
Иә. Бұл жылына бір рет еркін таңдау құқығымен, сондай-ақ мынадай жағдайда мүмкін:
- тұрғылықты жерін, жұмысын немесе оқуын ауыстыру;
- басқа елді мекенге көшу;
- бұрынғы емхананы тарату немесе қайта ұйымдастыру.
Бекіту науқанына қанша емхана қатысады?
Бекіту науқанына барлығы 694 МСАК нысаны қатысады. Жыл сайын амбулаториялық-емханалық көмек көрсетушілердің саны артып келеді, бұл халыққа қадамдық қолжетімділікте медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
Егер сізде әлі де сұрақтар болса Сіз өзіңіздің емханаңыздың пациенттерді қолдау қызметіне немесе әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жүгіне аласыз:
- ресми сайт: www.msqory.kz
- Qoldau 24/7 мобилдік қосымшасы
- Telegram-да Saqtandyrybot чат-боты
- Бірыңғай байланыс орталығы 1414