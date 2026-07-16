Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан халқына үндеу жасады
Мамандардың айтуынша, күн өтудің негізгі белгілеріне дене қызуының көтерілуі, қатты әлсіздік, бас ауруы, бас айналу, жүрек айну, сананың шатасуы немесе естен тану жатады.
16 Шілде 2026, 07:06
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16 Шілде 2026, 07:0616 Шілде 2026, 07:06
181Фото: pixabay
Ведомствоның мәліметінше, күн өту – ағзаның қатты қызып кетуі салдарынан дене температурасын қалыпты деңгейде ұстап тұру қабілеті бұзылатын қауіпті жағдай. Уақтылы медициналық көмек көрсетілмесе, күн өту мидың, жүректің, бүйректің және басқа да өмірлік маңызды ағзалардың зақымдалуына, ал ауыр жағдайда өлімге әкелуі мүмкін.
Мамандардың айтуынша, күн өтудің негізгі белгілеріне дене қызуының көтерілуі, қатты әлсіздік, бас ауруы, бас айналу, жүрек айну, сананың шатасуы немесе естен тану жатады.
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