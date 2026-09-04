Демалыс күндері ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы

Қазақстанда жақын күндері жылы ауа райы орнайды

4 Қыркүйек 2026, 14:15
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев 4 Қыркүйек 2026, 14:15
4 Қыркүйек 2026, 14:15
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

5-7 қыркүйекте Қазақстанның басым бөлігі жоғары атмосфералық қысымның ықпалында болады. Осыған байланысты негізінен құрғақ және аздаған бұлтты ауа райы күтіледі.

«Қазгидромет» РМК болжамы бойынша, елдің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың әсерінен кей жерлерде найзағай мен желдің күшеюімен қатар жүретін қысқамерзімді жаңбыр жаууы ықтимал.

Барлық өңірде жазғы мезгілдегідей жылы ауа райы орнайды. Шығыста, сондай-ақ оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында түнде ауа температурасы салқын күйінде сақталады.

Өңірлерде температура қандай болады?

  • Батыста, солтүстікте және орталықта – +25–33°C;

  • Шығыста – +20–25°C;

  • Оңтүстікте – +28–37°C;

  • Оңтүстік-шығыста – +20–30°C;

  • Оңтүстік-шығыстың таулы және тау бөктеріндегі аудандарында – +10–20°C.

Ең ыстық ауа райы елдің оңтүстігінде күтіледі. Мұнда ауа +37°C дейін қызады. Батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарының жекелеген аудандарында қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін.

 

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