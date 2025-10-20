Декреттегі аналар еңбек демалысына өтініш бере ала ма?

Қазақстанның Еңбек кодексіне сәйкес, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру тәртібі бала үш жасқа толғанға дейін жүктілік және босану бойынша демалыста болған әйелдерге де қолданылады. Бұл норма аналардың еңбек құқықтарын қорғауға бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, Еңбек кодексіне сәйкес, әрбір қызметкер жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына құқылы, ал жұмыс беруші оны беруге міндетті. Бұл құқық Еңбек кодексінің 91-бабында белгіленген және еңбек өтілі болған жағдайда туындайды.
Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын есептеу кезінде еңбек өтіліне төмендегі кезеңдер енгізіледі:
- нақты жұмыс істеген уақыт;
- қызметкер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;
- уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңі, соның ішінде жүктілік пен босану бойынша демалыс уақыты;
- жұмысты қалпына келтіру алдындағы іс жүзінде жұмыс істемеген уақыт.
Сонымен қатар жалақы сақталмайтын демалыс еңбек өтіліне қосылмайды. Мұндай жағдайда қызметкерге жұмыс берушінің келісімі бойынша толық еңбек демалысы немесе нақты істеген уақытына сай демалыстың бір бөлігі беріледі.