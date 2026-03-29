ДДСҰ: Ливанда бір айда 50-ден астам медицина қызметкері қаза тапты
Шабуылдар кезінде бес ауылдағы медициналық топтар өз қызметін атқару барысында зардап шекті.
Ливанда наурыз айында кәсіби қызметін орындаған медициналық қызметкерлердің саны 51-ге жетіп, олардың арасында фельдшерлер де бар. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Гебрейесус мәлімдегендей, бүгінгі күні Ливанның оңтүстігінде бес медициналық мекемеге шабуыл жасалып, тоғыз фельдшер қаза тапты. Бұл ай Ливандағы медицина қызметкерлері үшін 2023 жылғы қазаннан бері ең қауіпті айлардың бірі болып отыр. Шабуылдар кезінде бес ауылдағы медициналық топтар өз қызметін атқару барысында зардап шекті.
ДДСҰ басшысы сонымен қатар, медициналық мекемелерге жасалған қайталанатын шабуылдар Ливанның оңтүстігінде медициналық қызмет көрсетуді айтарлықтай қиындатқанын атап өтті. Қазір төрт аурухана мен 51 алғашқы медициналық көмек орталығы жабық, ал кейбір мекемелер жартылай зақымданғандықтан шектеулі режимде жұмыс істеуде.
Еске салсақ, Ливан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, республика мен Израиль арасындағы әскери қақтығыс басталғалы қаза болған бейбіт тұрғындардың саны 1,1 мыңнан, жарақат алғандар 3,3 мыңнан асты.
