Дауыс роботтары алматылық емханаларға пациенттерге қамқорлық жасауға көмектеседі

Алматының барлық емханасында ADMC жобасы аясында дауыс роботтары енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олар күн сайын қала тұрғындарына вакцинация, скрининг, флюорография және профилактикалық тексеруден өту үшін жүздеген қоңырау шалады.
Бұрын медбике күніне небәрі 15-20 қоңырау ғана шалып, көп уақыт пен эмоционалдық күш жұмсайтын. Енді бұл күнде қайталанатын жұмысты автоматты жүйе атқарады: робот пациентпен кері байланыс орнатып, тексеруден өту қажеттілігін алдын ала еске салады.
Дауыс роботтары біздің жұмысымызды едәуір жеңілдетті. Енді біз пациенттермен сөйлесуге және сапалы медициналық көмек көрсетуге көбірек көңіл бөле аламыз. Бұл уақыт пен күш үнемдейді, ал қала тұрғындары профилактикалық тексерулер туралы дер кезінде ескертіледі, - дейді №3 қалалық емхананың медбикесі Бақыт Құсайынова.
Роботтар қазақ және орыс тілдерінде сөйлейді және жауап алғанға дейін қоңырау шалуды жалғастырады. Жасанды интеллект жүйесінің арқасында олар мыңдаған қоңырауды бір уақытта өңдей алады, бұл емханалардың тиімділігін арттырып, қызметкерлердің жұмысын жеңілдетеді.
Жобаны денсаулық сақтау саласының негізгі сервистерін біріктіретін заманауи цифрлық медицина орталығы Almaty Digital Medical Center жүзеге асырған. Орталық денсаулық көрсеткішін бақылап, дәрігерлерге науқастарға көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік беретін 1312 бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. Сондай-ақ, телемедициналық патронаж және онлайн-кеңес енгізілген, бұл медициналық көмекті қолжетімді әрі ыңғайлы етеді.
ADMC жобасы цифрлық шешімдердің медицина қызметкерлеріне қалай көмектесетінін және пациенттерді қалай қолдайтынын, Алматының денсаулық сақтау жүйесін заманауи әрі тиімді ететінін көрсетеді.