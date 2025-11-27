Дәрігерлердің ауыр халдегі науқастардың құқықтарын бұзу фактілері анықталды

Павлодар прокуратурасы онкологиялық науқастардың құқықтарының бұзылуын тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Павлодар прокуратурасы медициналық ұйымдарда онкологиялық науқастарды мүгедектік пен әлеуметтік төлемдер алу үшін міндетті рәсім болып табылатын медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберілмегенін анықтады.
Жекелеген медицина қызметкерлерінің әрекетсіздігі салдарынан ауыр халдегі пациенттер іс жүзінде заңмен көзделген әлеуметтік қолдау шараларынан айырылған. Прокурорлық қадағалау актісі бойынша 95 пациент МӘС-ке жіберілді, олардың 38-і мүгедектік дәрежесін алды, 57-сі сараптамадан өтуде, - деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Прокуратура ұсынуын қарау нәтижелері бойынша жауапты тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды.