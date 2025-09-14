Дәрігерлер әйелдің денесінен жарты метрлік қатерлі ісік алды

Сочиде дәрігерлер әйелдің денесінен алып қатерлі ісікті алып тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Газета.ru-ға сілтеме жасап.
Әйел көп жылдар бойы көптүйінді зоб диагнозымен дәрігерлердің бақылауында болғанымен, ота жасатуды кейінге қалдырып келген. Соның салдарынан ісік қатерлі түрге айналып, өте үлкен көлемге жеткен.
Көлемі 200 текше сантиметрден асатын жаңа түзіліс трахея мен өңешті қысып, жұтқыншақ артына және төс астына дейін таралған, – деп жазады басылым.
Дәрігерлердің айтуынша, ұзындығы жарты метрге жуық, салмағы жарты келі ісікті алып тастау үшін аса күрделі ота жасалды. Операция сәтті өтіп, науқас ауруханадан шығарылды. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық деп бағалануда.