Дәрігерлер ата-аналарға кеңес берді

Астанада қызылшаның таралуын тоқтатудың нақты мүмкіндігі бар, дейді Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Айгүл Шағалтаева, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ол үшін қарапайым, бірақ жауапты шешім – балаларды вакцинациялау, - дейді дәрігер.
Дәрігер ата-аналарға бірнеше маңызды кеңес берді:
- Балаларыңыздың егу мәртебесін тексеріңіз;
- Егер екпе алынбаған болса немесе деректер жоқ болса, вакцинацияны уақтылы жасаңыз;
- Науқаспен байланыста болғаннан кейін шұғыл вакцинациядан бас тартпаңыз;
- Ауру белгілері байқалса, дереу дәрігерге хабарласыңыз.
Айгүл Шағалтаеваның айтуынша, вакцина жасау – бұл тек бір баланы емес, бүкіл қоғамды қорғау деген сөз. Сондықтан ауыр және қайтымсыз салдарға тап болмас үшін, ата-аналар балалардың денсаулығына бүгіннен қамқорлық жасауы керек.
Бұған дейін Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Астанада қызылша өршіп тұрғанын айтып, балалар үшін қауіп бар екенін ескертті.