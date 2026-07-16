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  • Дәрігерлер Астанадағы дәмханада болған жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты

Дәрігерлер Астанадағы дәмханада болған жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты

Жарылыстан зардап шеккен төрт адамға медициналық көмек көрсетіліп жатыр.

16 Шілде 2026, 11:19
АВТОР
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©BAQ.KZ / Марк Брюшко 16 Шілде 2026, 11:19
16 Шілде 2026, 11:19
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Фото: ©BAQ.KZ / Марк Брюшко

Астанадағы Шара Жиенқұлова көшесінде тандыр самса дайындайтын дәмханада газ-ауа қоспасының жарылысынан зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Дәрігерлердің мәліметінше, оқиғадан төрт адам зардап шеккен. Олардың екеуі №1 көпсалалы қалалық ауруханаға жатқызылды, бір науқасқа амбулаториялық бақылаумен үйіне қайтуға рұқсат берілді.

Тағы бір зардап шегуші №2 көпсалалы балалар ауруханасына жеткізілді, - деп мәлімдеді елорданың Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы. 

Қазіргі уақытта барлық науқасқа қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Астанада дәмханалардың бірінде жарылыс болғаны туралы жаздық. 

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