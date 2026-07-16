Дәрігерлер Астанадағы дәмханада болған жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты
Жарылыстан зардап шеккен төрт адамға медициналық көмек көрсетіліп жатыр.
16 Шілде 2026, 11:19
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16 Шілде 2026, 11:1916 Шілде 2026, 11:19
93Фото: ©BAQ.KZ / Марк Брюшко
Астанадағы Шара Жиенқұлова көшесінде тандыр самса дайындайтын дәмханада газ-ауа қоспасының жарылысынан зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дәрігерлердің мәліметінше, оқиғадан төрт адам зардап шеккен. Олардың екеуі №1 көпсалалы қалалық ауруханаға жатқызылды, бір науқасқа амбулаториялық бақылаумен үйіне қайтуға рұқсат берілді.
Тағы бір зардап шегуші №2 көпсалалы балалар ауруханасына жеткізілді, - деп мәлімдеді елорданың Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.
Қазіргі уақытта барлық науқасқа қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Астанада дәмханалардың бірінде жарылыс болғаны туралы жаздық.
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