Дәрігерлер 740 грамм салмақпен дүниеге келген сәбидің өмірі үшін 80 күн күресті

Сәби шұғыл кесарь тілігі арқылы дүниеге келген. Жүктілік плацентаның ажырауы және қан кетумен асқынған. Жүктіліктің небәрі 26 аптасында әр грамм мен әрбір тыныстың маңызы зор болды.
Өмірінің алғашқы минуттарынан бастап жаңа туған нәрестеге қарқынды медициналық көмек қажет болды.
Сәби 40 күн бойы өкпені жасанды желдету аппаратында болды. Одан кейін тағы екі аптаға жуық уақыт бойы мұрын арқылы СИПАП әдісімен тыныс алу қолдауын алды, – дейді Алматы қаласы №2 қалалық перинаталдық орталығының директоры Светлана Рахимова.
Жалпы алғанда, кішкентай пациент жаңа туған нәрестелерді реанимациялау және қарқынды терапия бөлімінде 56 күн жатты.
Мұндай балалар үшін өздігінен тыныс алуға көшу, жағдайының тұрақтануы және үйге шығу – нағыз күрес. Әр күннің артында тәулік бойы бақылау, нәрестелерді күтіп-баптаудың заманауи әдістері және дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің орасан зор еңбегі тұр.
Баланың жағдайы жақсарғаннан кейін ол реанимация бөлімінен әрі қарай күтім жасау және оңалту үшін тиісті бөлімшеге ауыстырылды.
Содан кейін көптен күткен күн де жетті. Өмірінің 80-тәулігінде сәби үйіне шығарылды. Салмағы небәрі 740 грамм болған кішкентай сәби өмірінің алғашқы ең күрделі кезеңдерінің бірінен өтіп, нағыз кішкентай жеңімпазға айналды.
Бүгінде Қазақстан жаңа туған нәрестелерге медициналық көмек көрсету бойынша Орталық Азияда жетекші орындардың бірін иеленеді.
Дүниежүзілік банк, ДДҰ, ЮНИСЕФ, БҰҰ және IGME бірлескен есебінің деректеріне сәйкес, 2025 жылы еліміздегі неонаталдық өлім деңгейі (өмірінің алғашқы 28 күніндегі өлім) 1000 жаңа туған нәрестеге шаққанда 3,04 жағдайды құрады. Бұл – өңірдегі ең үздік көрсеткіш және АҚШ көрсеткішіне жуық.
Заманауи перинаталдық технологиялар мен медицина қызметкерлерінің кәсіби шеберлігінің арқасында соңғы жылдары шала туған нәрестелердің өмір сүру көрсеткіші төрт есеге артты