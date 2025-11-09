Дәрігер ішек микрофлорасына пайдалы тағамдарды атады

Терапевт-дәрігер, диетолог Галина Волкова ішек микрофлорасына жағымды әсер ететін кейбір өнімдерді атады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Маманның айтуынша, бұл тұздалған көкөністер – қияр мен қырыққабат секілді өнімдер.
Рационға тұздалған көкөністерді – қырыққабатты, қиярды – қосуға болады. Олар ағзаны дәрумендермен ғана емес, ішек микробиотасына пайдалы пробиотиктермен де қамтамасыз етеді, – деді дәрігер.
Оның айтуынша, тұздалған көкөністерден бөлек, көктемде ағзаға мұздатылған жидектер мен көкөніс қоспалары да жақсы әсер етеді. Олар көктемде жаңа піскен көкөністер мен жемістер аз болатын кезеңде қолданылады, себебі дұрыс мұздату кезінде олардың құрамындағы дәрумендер мен минералдар іс жүзінде толығымен сақталады.
Көктемде жаңа өнімдер мол болмаса да, әрдайым теңгерімді тамақтанып, денсаулықты нығайтуға мүмкіндік беретін қолжетімді нұсқалар табылады, – деді диетолог.