Дәрігер ағзаға темір жетіспесе не болатынын айтты

Темір – энергия, мидың жұмысы, иммунитет және жалпы денсаулық тәуелді болатын маңызды микроэлементтер. Бұл ағзаға күнделікті қажет: оттегін тасымалдауға, ДНҚ синтезіне, энергия мен қалқанша безінің гормондарын өндіруге қатысады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Темір гемоглобиннің бөлігі – өкпеден тіндер мен ағзаларға оттегін тасымалдайтын ақуыз. Егер темір жеткіліксіз болса, жасушалар оттегінің ашығуын сезіне бастайды, ал адам әдеттегі жүктеме кезінде де тез шаршайды, – деп түсіндіреді Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ гематологы Олег Хан.
Оттегін тасымалдаудан басқа, темір:
- бұлшықеттердің тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі;
- митохондриялардың-жасушалардың «энергетикалық станцияларының» жұмысын қамтамасыз етеді;
- иммунитетті қолдайды;
- бауырдағы токсиндерді бейтараптандыруға қатысады;
- жасушалардың бөлінуі және қалқанша безінің қалыпты жұмысы үшін қажет.
Дене темір шығармайды және ұзақ уақыт бойы қор жасай алмайды. Сондықтан микроэлементтер күн сайын тамақпен бірге келуі керек. Оның қажеттілігі жасына, жынысына және денсаулық жағдайына байланысты. Әйелдерде, жүкті әйелдерде, жасөспірімдерде, спортшыларда және қан донорларында бұл жоғары. Егде жастағы немесе аз қимылдайтын адамдарда - сәл төмен, бірақ темір деңгейін бақылау әлі де маңызды.
Доктор Ханның айтуынша, дұрыс тамақтану кезінде де жетіспеушілік қаупі созылмалы қан жоғалтуы (мысалы, геморрой, полиптер, жаралар кезінде), сіңірудің бұзылулары (целиак ауруы, гастрит, колит) бар адамдарда, сондай-ақ вегетариандықтарда - өсімдік тағамдарынан микроэлементтерді сіңіру ерекшеліктеріне байланысты сақталады.
Темірдің екі түрі бар:
- гемдік - ет, бауыр, балық, теңіз өнімдерінде кездеседі. Ол жақсы сіңеді.
гемдік емес - өсімдік тағамдарымен (қарақұмық, бұршақ дақылдары, шпинат, жаңғақтар, кептірілген жемістер) келеді. Сондықтан қарақұмық пен бұршақ дақылдарын көкөністермен, жидектермен, қырыққабат немесе жемістермен біріктіру пайдалы.
Кейбір заттар темірдің сіңуіне кедергі келтіреді. Олардың ішінде кальций, полифенолдар (шай мен кофеде), мырыш, магний, антацидтер және газдалған сусындар бар. Құрамында темір бар өнімдер мен препараттарды сүт өнімдерімен, сұлы майымен, шаймен және минералды сумен біріктіру ұсынылмайды. 1-2 сағат бұрын және кейін үзіліс жасаған дұрыс.
Темір препараттарын тек дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдау керек. Қоспаларды бақылаусыз қабылдау темірдің артық болуына әкелуі мүмкін. Яғни бұл қазірдің өзінде улы: бауыр, жүрек, ұйқы безі зардап шегеді, қант диабеті, аритмия және басқа асқынулар қаупі артады.
Денсаулық сақтау министрлігі кез келген жаста темір деңгейін ұстап тұру маңызды екенін еске салады. Теңдестірілген тамақтану, сіздің әл-ауқатыңызға назар аудару және жүйелі түрде тексеру тапшылықты болдырмауға және денсаулықты сақтауға көмектеседі.