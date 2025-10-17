Дәрі-дәрмектерді таңбалау: жүйе пациенттерді қалай қорғайды

Дәрілік препараттарды таңбалау бойынша пилоттық жобаның басталуынан бастап, кейбір өндірушілер 2024 жылғы шілде айында ресми іске қосылудан бұрын-ақ қаптамаларға ерекше кодтарды енгізу жүйесін алдын ала енгізген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Polpharma компаниясының өнімдерді сериализациялау және агрегациялау басқармасы жетекшісі Ольга Дюкареваның айтуынша, жүйені енгізу өндірістік, логистикалық және IT-процестермен интеграцияны талап еткен. Нәтижесінде жабдықтар мен операциялар толығымен автоматтандырылған, деректер жүйелер арасында қызметкерлердің тікелей қатысуынсыз беріледі.
«Таңбалау және Track&Trace жүйесін енгізу бар өндіріс, логистика және ақпараттық жүйелерге интеграцияны қажет етеді. Автоматтандыру адамның қатысуын минималды етеді: деректер жүйелер арасында өздігінен өтеді, бұл қателіктерді азайтып, ақпаратты өңдеуді жеделдетеді.
Таңбаланудың басты мақсаты – пациенттерді қорғау. Қаптамадағы әрбір код ерекше және дәрінің заңдылығын тексеруге мүмкіндік береді. Тұтынушы кодты сканерлеп, препараттың тіркелгенін және барлық регулятор талаптарына сай екенін растай алады. Бұл дәрілердің нарықтағы айналымын бақылауға көмектеседі, жалған өнімдердің пайда болу мүмкіндігін жояды және өндірістен бастап дәріхана сөресіне дейін жеткізу тізбегінің ашықтығын қамтамасыз етеді, – деп атап өтті ол.