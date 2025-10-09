Дания 15 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салмақ

Дания үкіметі 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануына шектеу енгізуді көздеп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN-ге сілтеме жасап.
Премьер-министр Метте Фредериксен парламентте сөйлеген сөзінде әлеуметтік платформалар балалардың балалық шақтан толық ләззат алу мүмкіндігінен айырып жатқанын айтты.
Ұялы телефондар бастапқыда адамдарды байланыстыру үшін ойлап табылды, бірақ бүгінде ол “құбыжыққа” айналды. Жастар арасында мазасыздық пен депрессия көбейді, оқуға шоғырлану қиындады, - деді ол.
Жаңа заң жобасы аясында ата-аналар 13 жасқа толған балаларына әлеуметтік желіні пайдалануына рұқсат бере алады. Сондай-ақ бастауыш мектептер мен күндізгі ұзартылған топтарда телефон қолдануға тыйым салу көзделген.
Фредериксеннің айтуынша, жасөспірімдердің едәуір бөлігі апта бойы достарымен кездеспейді – бұл смартфонды шамадан тыс қолданудың салдары.
Айта кетейік, бұған дейін Австралия 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салатын ұқсас заң қабылдаған болатын.