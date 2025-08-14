"Даму бала" аясындағы дау: 88 млн теңгені жымқырғандарға сот үкімі шықты

Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Аталған қылмыстық істі Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізді.
Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін "оң шешіп береміз" деген желеумен ақша бопсалаған. Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған, - делінген ҚМА хабарламасында.
Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.
Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды. Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.