Далалық ландшафттардан қызғылт фламинголарға дейін: Қорғалжында «Flamingo Fest» өтуде
Бүгін Қорғалжын ауылына Ақмола облысының түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Астана мен көршілес өңірлерден келген қонақтарды жинады. Олар екінші мәдени-туристік Flamingo Fest фестивалінде бас қосты. Қатысушылар өлкенің мәдениетімен танысып, оның табиғи мұрасы туралы көбірек білуге және өңірдегі ең таңғажайып құстардың бірі – қызғылт қоқиқазды көруге жиналды.
Фестивальдің дәл осы жерде өтуі кездейсоқ емес. Қорғалжын өңірі ұлан-ғайыр даласымен және көптеген көлдерімен танымал. Дәл осы жерде әлемдегі қызғылт қоқиқаздардың ең солтүстіктегі ұялайтын мекені орналасқан. Бұл әсем құстар өңірдің символдарының біріне айналып, жыл сайын туристерді, фотографтар мен жабайы табиғат әуесқойларын қызықтырады.
Фестивальдің алғашқы шымылдығын өнерпаздар ашты. Мерекелік бағдарламаны Атбасар ауданынан келген «Молодость» халық ансамблі бастады. Ұжым құстардың жеңілдігі мен әсемдігін би арқылы жеткізген «Фламинго» хореографиялық қойылымын ұсынды. Музыкалық бағдарламаны Қорғалжын ауданының «Нұрлы саз» квартеті жалғастырды.
Алайда Flamingo Fest – тек өнерпаздардың өнерін тамашалау мүмкіндігі ғана емес. Қонақтар жергілікті шеберлердің өнері мен шығармашылығымен де танысады.
Бағдарламада Flamingo Art көрмесі ерекше орын алады. Ақмолалық суретшілер туған өлкені өз туындылары арқылы бейнелейді. Олардың жұмыстарында кең дала, көлдердің айнадай жарқыраған беті және көпшілікке таныс табиғат көріністері көрініс табады. Сонымен қатар сәндік-қолданбалы өнер шеберлерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылып, онда қонақтар қолөнер бұйымдарын тамашалап, жергілікті шеберлердің шығармашылығымен таныса алады.
Одан кейін қонақтардың назары көпшілікті Қорғалжынға алып келген басты мақсатқа – қызғылт қоқиқаздарға ауады. Фестивальдің негізгі шараларының бірі – осы құстар мекендейтін жерлерге экскурсиялар. Қатысушыларға тәжірибелі гидтер мен қорық мамандары жетекшілік етеді. Сапар барысында олар жергілікті экожүйенің ерекшеліктері, қоқиқаздардың мекендейтін орындары және табиғи аумақта өзін ұстау ережелері туралы әңгімелейді.
Еске сала кетейік, Flamingo Fest алғаш рет өткен жылы Қорғалжын ауданында ұйымдастырылған болатын. Фестиваль идеясы мәдениет, экологиялық ағарту және туризмді дамыту бағыттарын бір арнаға тоғыстырды. Облыс тұрғындары мен қонақтарының қызығушылығы бұл форматтың сұранысқа ие екенін көрсетіп, биыл фестивальді қайта өткізу туралы шешім қабылданды.
Бүгінде Flamingo Fest Қорғалжын өңірін оның басты байлығы – табиғаты, мәдениеті мен дәстүрлері арқылы танытуға мүмкіндік беретін маңызды алаңға айналып келеді. Ал жыл сайын осы өңірге қайта оралатын қызғылт қоқиқаздар Ақмола облысының бұл бірегей өлкесінің басты символдарының бірі болып қала береді.
Фестиваль бағдарламасы кешке дейін жалғасады. Қонақтарды шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуі, көрмелер, шеберлер жәрмеңкесі және Қорғалжын өңірінің мәдениеті мен табиғатымен жақынырақ танысуға мүмкіндік беретін экскурсиялар күтеді.
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