Дағыстандағы су тасқыны: 320 мыңнан астам адам жарықсыз қалды
Республикада жоғары дайындық режимі енгізілді, ал Махачкалада төтенше жағдай жарияланды.
Дағыстанда бірнеше тәулік бойы жауын-шашын жауып, кейбір аймақтарда су тасқыны басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Махачкала мен басқа да қалаларда су деңгейі 1,5 метрге жетіп, 83 адам эвакуацияланды. Республикада жоғары дайындық режимі енгізілді, ал Махачкалада төтенше жағдай жарияланды.
Жауын-шашын мен қатты жел салдарынан 320 мыңнан астам адам электр жарығынсыз қалды. 283 елді мекенде 327 мыңнан астам тұрғын жарықсыз отыр. Кейбір аймақтарда су және жылу жабдықтары да толық жұмыс істемей тұр. Махачкала мен Дербентте эвакуация үшін 150 орын дайындалды, тұрғындарға таза су жеткізілуде.
Сонымен қатар, Хасавюртта Ярык-Су өзенінің тасуы салдарынан теміржол көпірінің екі бөлігі опырылды. Автомобиль және жаяу көпірлерде қозғалыс шектелген. Селі Талги ауылында және Дербентте жол қозғалысына кедергі келтірді, жалпы 20-дан астам жолға шектеу енгізілген.
Синоптиктердің мәліметі бойынша, 27 наурыз кештен бастап жауған жаңбыр бір күнде 50 мм-ден астам құлады, бұл Махачкала үшін орташа айлық нормадан екі еседен артық.
