  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Creative Aimaq: Алматы облысының креаторлары 9 млн теңгеден астам өнім сатты

Creative Aimaq: Алматы облысының креаторлары 9 млн теңгеден астам өнім сатты

Creative Aimaq жобасы өңірлік креаторларды танытуға, олардың өнімдерін нарыққа шығаруға және кәсіптерін дамытуға бағытталған.

10 Тамыз 2026, 06:37
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Мәдениет және ақпарат министрлігі 10 Тамыз 2026, 06:37
10 Тамыз 2026, 06:37
522
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Астанадағы Qazaq Creative Hub алаңында Creative Aimaq жобасы аясында Алматы облысының креативті жәрмеңкесі өтті.

Жәрмеңкеде зергерлік бұйымдар, ағаш пен теріден жасалған өнімдер, ұлттық тоқыма, киім-кешек, сырмақ, сөмке, әмиян, белдік, кәдесыйлар және бейнелеу өнері туындылары ұсынылды.

Келушілер картиналарға ерекше қызығушылық танытты. Ең қымбат туынды 5 млн теңгеге сатылса, тағы бір картина 1 млн теңгеге өтті. Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдары, ұлттық киімдер мен әшекейлердің бағасы 73 мыңнан 550 мың теңгеге дейін жетті.

Іс-шара барысында зергерлік өнер, киіз және жүн өңдеу, қыш жасау, ағаш пен тері өңдеу, ою-өрнек және музыкалық аспаптар жасау бойынша шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Сонымен қатар «Алматы облысы: дәстүр мен креатив» жобасы таныстырылып, «Өнерлі өлке» концерттік бағдарламасы ұсынылды.

Екі күннің қорытындысы бойынша Алматы облысының креаторлары 9 млн теңгеден астам өнім сатты. Жәрмеңкеге елорданың 2 мыңға жуық тұрғыны мен қонағы қатысты.

Creative Aimaq жобасы өңірлік креаторларды танытуға, олардың өнімдерін нарыққа шығаруға және кәсіптерін дамытуға бағытталған.

Бүгінге дейін жоба аясында Қазақстанның 8 өңірінде жәрмеңке ұйымдастырылып, оған 352 креатор қатысты. Іс-шараларға жалпы 20 690 адам қатысып, креативті өнімдердің сатылымы 42 млн 955 мың теңгеге жетті.

Ең оқылған:

Наверх