Comic Con Astana-ның екінші күніне 18 мыңға жуық адам жиналды
Халықаралық фестивальдің екінші күнінде шамамен 18 мың адам қатысып, гик-мәдениетке арналған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды.
8 Тамыз 2026, 20:55
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