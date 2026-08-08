Comic Con Astana-ның екінші күніне 18 мыңға жуық адам жиналды

Халықаралық фестивальдің екінші күнінде шамамен 18 мың адам қатысып, гик-мәдениетке арналған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды.

8 Тамыз 2026, 20:55
АВТОР
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Астана қаласының әкімдігі 8 Тамыз 2026, 20:55
8 Тамыз 2026, 20:55
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Фото: Астана қаласының әкімдігі

Халықаралық Comic Con Astana 2026 фестивалінің екінші күніне шамамен 18 мың адам қатысты. Бағдарламаның басты оқиғаларының бірі комикс, блогинг, бейнеойындар және цифрлық контент әлемінің арнайы қонақтарымен өткен кездесулер болды.

Келушілер танымал контент жасаушылармен жүздесіп, контент әзірлеу, миллиондаған аудиториямен жұмыс істеу және поп-мәдениеттегі қазіргі үрдістер туралы көбірек мағлұмат алды.

Фестиваль қонақтарының қатарында танымал видеоблогер Karrambaby болды. Кездесуде жеке брендті дамыту және әлеуметтік желілердегі ауқымды аудиториямен жұмыс істеудің ерекшеліктері талқыланды.

Комикс жанкүйерлерінің ерекше қызығушылығын Marvel және DC Comics баспаларымен жұмыс істеген италиялық суретші Паоло Панталена тудырды. Ол Batman, Red Hood және Deathstroke кейіпкерлерінің оқиғалары мен бейнелерін жасауға атсалысқан. Фестиваль қонақтары суретшіге өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, әлемдік комикс индустриясындағы жұмысы туралы тың мәліметтер алды.

Бағдарламаға ғылымды дәріптеуші әрі YouTube-блогер Даня Крастер (SuperCrastan), блогер Добряк және стример Nowkie де қатысты. Кездесулерде YouTube-тің дамуы, ойын индустриясындағы трендтер, вирустық контент жасау және цифрлық мәдениеттің жастарға ықпалы сөз болды.

Жұлдыздармен кездесуден бөлек, келушілерге мазмұнды интерактивті бағдарлама ұсынылды. Ретроойын әуесқойлары Dendy, Sega Mega Drive, PlayStation One және NES платформаларында Super Mario Bros., Contra, Sonic және Mortal Kombat сияқты танымал ойындарды ойнады.

Белсенді демалысты ұнататындар үшін заманауи ойын жарыстары мен тарихи семсерлесу алаңы ұйымдастырылып, қатысушылар нұсқаушылардың жетекшілігімен ортағасырлық жекпе-жектің негізгі тәсілдерімен танысты.

Comic Con Astana 2026 комикс, аниме, бейнеойын, косплей және заманауи цифрлық мәдениет жанкүйерлерін біріктіруді жалғастырып келеді. Халықаралық фестиваль елордада 9 тамызға дейін жалғасады.

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