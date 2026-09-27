Чили жағалауында қуатты жер сілкінісі болды
Жер сілкінісінің магнитудасы 5,2-ге жетті.
27 Қыркүйек 2026, 12:19
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27 Қыркүйек 2026, 12:1927 Қыркүйек 2026, 12:19
49Фото: istockphoto.com
Чили жағалауында магнитудасы 5,2 болатын жер сілкінісі болды. Бұл туралы Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы (EMSC) мәлімдеді.
Жер сілкінісі 25 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 12:29-да тіркелген.
Жер сілкінісінің эпицентрі Сан-Антонио қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 62 шақырым жерде орналасқан. Ошақ 29 шақырым тереңдікте болған.
Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат түскен жоқ.
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