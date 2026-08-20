ChatGPT жасөспірімдерге басқаша жауап береді: OpenAI нені өзгертеді?

20 Тамыз 2026, 17:42
АВТОР
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depositphotos.com 20 Тамыз 2026, 17:42
20 Тамыз 2026, 17:42
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Фото: depositphotos.com

OpenAI ChatGPT жүйесінің кәмелетке толмаған пайдаланушылары үшін жеке қорғаныс шараларын дайындап жатыр. Жасөспірімдер аккаунттары контентке қатысты қатаңырақ шектеулермен және ата-ананың бақылауына арналған қосымша мүмкіндіктермен жұмыс істейтін болады.

Арнайы режим 13 пен 17 жас аралығындағы пайдаланушыларға қолданылады. Егер жүйе аккаунтты кәмелетке толмаған адам пайдаланып жатқанын анықтаса, ол үшін қауіпсіздіктің қатаң параметрлері күшіне енеді.

Басты ерекшеліктердің бірі – жасөспірімдерге зиянды немесе қолайсыз болуы мүмкін контентті күшейтілген түрде сүзгіден өткізу. Мұндай шектеулер автоматты түрде өздігінен қосылатын болады.

Сондай-ақ ата-аналарға жасөспірімнің ChatGPT-ді пайдалануын басқаруға арналған қосымша құралдар беріледі. Олар белгілі бір шектеулер қоюға және сервистің қолжетімді функцияларын бақылауға мүмкіндік береді.

ChatGPT-дің кейбір сұрауларға жауап беру тәсілі де өзгереді. Атап айтқанда, оқу тапсырмаларын орындау кезінде сервис дайын жауапты беруге емес, материалды түсіндіруге және шешім табуға көмектесуге көбірек мән беруі мүмкін.

Осылайша, жасөспірімдерге арналған нұсқа кәдімгі ChatGPT-ден ең алдымен қауіпсіздіктің қатаң параметрлерімен және ата-аналарға арналған қосымша мүмкіндіктерімен ерекшеленеді.

Еске салайық, бұған дейін АҚШ-та жаңа ChatGPT моделін пайдалануға шектеу қойылды.

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