ChatGPT қолданушыларыннан төлқұжат сұрай бастады

Reddit пайдаланушылары ChatGPT жүйесі пайдаланушының 18 жасқа толмағанына күдіктенсе, паспортпен жасын тексеруді сұрай бастағанын хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ Habr сайтына сілтеме жасай отырып.
Пайдаланушы құжатты ұсынғанға дейін чатбот ересектерге арналған мазмұнға кіруді бұғаттайды. Дегенмен, кейбір ересектер, соның ішінде 30 жастағылар, алгоритм оларды қателесіп кәмелетке толмаған деп санайды деп шағымданды. OpenAI бұл мүмкіндік біртіндеп енгізіліп жатқанын және негізінен ағылшын тілді пайдаланушыларға әсер ететінін түсіндірді.
Компания мұны жас шектеулерін қатаң сақтау және балаларды орынсыз мазмұннан қорғау үшін жасап жатқанын мәлімдейді. Паспорт деректері ішкі қауіпсіздік нұсқаулары аясында шифрланады және өңделеді делінген. OpenAI бұл сынақ режимі екенін атап көрсетеді.
Компания қате сұраныстар санын азайту үшін алгоритмдерін жетілдіруді жоспарлап отыр және банк картасы немесе электрондық жеке куәліктер сияқты жасын тексерудің қосымша әдістерін қарастыруда.
Бұған дейін Қазақстандағы студенттерге ChatGPT пайдалануға ішінара тыйым салынатыны белгілі болған.