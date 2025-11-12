ChatGPT ән мәтіндерін заңсыз пайдаланғаны үшін айыпты деп танылды

Америкалық OpenAI компаниясы Мюнхен сотында авторлық құқық бойынша істі жеңіліспен аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Сот шешімі бойынша, ChatGPT неміс заңдарын бұзып, роялти төлемей ән мәтіндерін қолданған. Компания залалды өтеуге міндеттелді. Сот ісін Германиядағы авторлық құқықты қорғаушы Gema қауымдастығы қозғаған. Сот неміс тілінде тоғыз ән мәтінінің заңсыз қолданылуын қарастырды.
Процесс барысында тараптар ән мәтіндері ChatGPT-тің төртінші нұсқасын оқыту үшін пайдаланылды ма деген мәселені талқыламады. OpenAI компаниясы ChatGPT нақты оқу деректерін сақтамайды немесе көшірмейді деп мәлімдеді, әрі жауапкершілікті пайдаланушылардың нүктелік сұраулар арқылы модельді қолдануына аударды.
Германиядағы авторлық құқық заңы авторға баса назар аударады: құқықтар баспагерге немесе рекордтық компанияға емес, автордың өзіне тиесілі және әдетте үшінші тұлғаларға толығымен берілмейді.