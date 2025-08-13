ChatGPT-5: Жаңа модельдің артықшылығы мен кемшілігі қандай?

OpenAI жаңа флагмандық жасанды интеллект моделін – ChatGPT-5-ті таныстырды. Компания оны ең жылдам, ең ақылды және сенімді модель деп атап, жалған ақпарат беру ықтималдығын азайтуға басымдық бергенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Vectara платформасының дерегінше, қателік жіберу деңгейі бойынша ChatGPT-5 шынымен GPT-4-ке қарағанда төмен нәтиже көрсетті — 1,4% (GPT-4 – 1,8%), сондай-ақ GPT-4o-дан (1,49%) сәл ғана озды. Алайда GPT-4.5 Preview қателік деңгейін 1,2%-ға дейін азайтып, ал көшбасшы о3-mini High Reasoning 0,795% көрсеткішпен алда тұр.
Демек, ChatGPT-5 әлі де дәлдігі бойынша GPT-4.5-ке жол береді, бірақ Gemini-2.5-pro (2,6%) мен Grok-4 (4,8%) сияқты бәсекелестерден айтарлықтай алда.
Жаңа модельдің таныстырылымы OpenAI-дың Plus-пайдаланушыларға ескертусіз GPT-4, GPT-4o және GPT-4o-mini модельдерін қолжетімділіктен алып тастауымен қатар өтті. Бұл өзгеріс әлеуметтік желіде сынға ұшырап, кейбір қолданушылар тіпті "жасанды интеллекттегі жалғыз досымыздан айырылдық" деп сыналды.
OpenAI бас директоры Сэм Альтман аудитория үшін ескі нұсқалардың маңызын ескермеуді мойындап, уақытша GPT-4o-ды қайта қосуға уәде берді. Компания бұл арқылы «мұра» модельдеріне деген сұранысты бағаламақ.
Промптты өзі құрастыратын жаңа құрал
OpenAI-дың тағы бір жаңалығы – сұрауды (промптты) қолданушы үшін автоматты түрде дайындайтын генератор. Енді күрделі нұсқаулықтарды оқып, "дұрыс сұрау жазу" машығын үйренудің қажеті жоқ.
Құралдың жұмыс принципі қарапайым:
Сіз небәрі бірнеше сөздік контекст бересіз;
Бірнеше секунд ішінде жүйе таңдалған модельге бейімделген, құрылымды, дайын сұрау мәтінін жасайды;
Жаңа тренд пе, әлде дағдыны жоғалту ма?
Промпт жазу — жасанды интеллектпен жұмыс істеудің жаңа дағдысы. Енді OpenAI бұл процесті де автоматтандырды. Дегенмен, бұл құрал, әсіресе, zero-shot, few-shot сияқты әдістермен таныс емес, уақытын үнемдегісі келетін жаңадан келгендер үшін пайдалы болмақ.