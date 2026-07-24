БҰҰ: Сирияда жүздеген мың адамның тағдыры әлі анықталмаған
Сирияда хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу жөніндегі Тәуелсіз мекеменің басшысы Карла Кинтана ұйымның осы уақытқа дейін 70 мыңнан астам құжатты өңдегенін мәлімдеді.
БҰҰ Бас Ассамблеясының шешімімен құрылған Сирияда хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу жөніндегі Тәуелсіз мекеменің (IIMP) басшысы, БҰҰ Бас хатшысының орынбасары Карла Кинтана Сирияның әлемде хабар-ошарсыз кеткен адамдар саны ең көп елдердің бірі болып қала беретінін мәлімдеді.
Кинтана Нью-Йорктегі БҰҰ штаб-пәтерінде өткен баспасөз мәслихатында Сириядағы хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу жұмыстары туралы айтты.
Оның сөзінше, азаматтық соғыстан қираған қалаларды қалпына келтірумен қатар, жүздеген мың адамның тағдырын анықтау ел алдындағы ең күрделі міндеттердің бірі болып отыр.
Сириядағы ең өзекті мәселелердің бірі – жүздеген мың хабар-ошарсыз кеткен адамның тағдырын анықтау, – деді Кинтана.
Оның айтуынша, Сирия хабар-ошарсыз кеткен адамдар саны бойынша да, халық санына шаққандағы көрсеткіш бойынша да әлемдегі алдыңғы қатардағы елдердің бірі.
Кинтана Сирияда 50 жылдан астам уақыт бойы азаптау, заңсыз қамау және күштеп жоғалту фактілері орын алғанын айтып, осының салдарынан хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу ел үшін ең шұғыл міндеттердің бірі болып отырғанын атап өтті.
Әрбір сириялықтың хабар-ошарсыз кеткен туысы бар, ал Сириядағы әрбір отбасы із-түзсіз кеткен адамды таниды, – деді ол.
Кинтана атқарылып жатқан жұмыстар туралы айта келе, хабар-ошарсыз кеткендерді іздеу бір ғана ұйымның күшімен жүзеге аспайтынын және бұл ұлттық әрі халықаралық деңгейдегі бірлескен жұмысты қажет ететінін айтты.
Оның сөзінше, жұмыс тек Сирияның өзінде ғана емес, сондай-ақ Түркия, Ливан, Иордания, Германия және басқа да елдердегі сириялық диаспорамен бірлесіп жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін ұйым 70 мыңнан астам құжатты өңдеген.
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