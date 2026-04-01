БҰҰ: Ормуз бұғазын ешбір ел бұғаттауға құқылы емес
Бұғаз арқылы өтетін кеме қозғалысы шектеулі болғанымен, кез келген блокада әлемдік экономикаға кері әсер етеді.
Бүгiн 2026, 01:29
Фото: depositphotos.com
Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықаралық теңіз ұйымы (IMO) Ормуз бұғазының жабылуы халықаралық құқыққа қайшы екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Ұйымның бас хатшысы Арсенио Домингес Лондонда өткен брифинг барысында халықаралық кеме қатынасы үшін пайдаланылатын бұғазды ешбір мемлекеттің бұғаттауға құқығы жоқ екенін атап өтті.
Халықаралық құқыққа сәйкес, елдер халықаралық кеме қатынасы жүзеге асатын бұғазды жаба алмайды, – деді ол.
Домингестің айтуынша, бұғаз арқылы өтетін кеме қозғалысы шектеулі болғанымен, кез келген блокада әлемдік экономикаға кері әсер етеді.
20 мың теңізші транзит жасай алмай отыр. Бұл жаһандық саудаға соққы болып, жағдайды ушықтыруы мүмкін, – деді IMO басшысы.
Оның пікірінше, бұғазға қатысты кез келген қосымша шектеулер қақтығысты шешуге емес, керісінше, жағдайды күрделендіруге алып келеді.
Ең оқылған:
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
- Астанадағы қайғылы өрт: Үш баланың өлімінен кейін қылмыстық іс қозғалды
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады