БҰҰ Израильдің ХАМАС мүшелеріне өлім жазасын енгізу туралы заңын сынға алды
Ұйым өкілдерінің мәлімдеуінше, мұндай шаралар халықаралық адам құқықтары нормаларына қайшы келеді және кемсітушілік сипатқа ие.
Бүгiн 2026, 08:20
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:20Бүгiн 2026, 08:20
141Фото: Anadolu агенттігі
БҰҰ Израильде ХАМАС құрамындағы арнайы бөлімше мүшелеріне өлім жазасын қолдануды көздейтін жаңа заңға қатысты алаңдаушылық білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ IRNA-ға сілтеме жасап.
Ұйым өкілдерінің мәлімдеуінше, мұндай шаралар халықаралық адам құқықтары нормаларына қайшы келеді және кемсітушілік сипатқа ие.
БҰҰ Бас хатшысының ресми өкілінің орынбасары Фархан Хак Израиль парламентінің ХАМАС-пен байланысты "Нухба" бөлімшесінің ұсталған мүшелеріне өлім жазасын тағайындауға мүмкіндік беретін заңды мақұлдауына пікір білдірді.
Оның айтуынша, БҰҰ жекелеген топтарға қатысты ерекше жаза түрлерін қарастыратын кез келген заңдарға қарсы. Хак халықаралық құқық қарулы қақтығыс жағдайында да негізгі адам құқықтарының сақталуын талап ететінін атап өтті.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Қайын жұртын өлтірген күдіктінің соты басталады
- Түрмеден басқару: Шымкентте студенті жоқ колледждерге грант бөлініп, 1,3 миллиард теңге жымқырылған
- Еуропада хантавирус өршіп тұр: ДДСҰ басшысы үндеу жасады
- Әкесінің қабіріне Құран оқып қайтқан жігітті ауылдастары қуып барып өлтірген
- Көкшетауда әйел адам қаза тапқан апатқа қатысты жаңа дерек шықты