БҰҰ Бас хатшысы: Бұл – халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке үлкен қауіп
Гутерриш жердегі жағдайдың «өте тұрақсыз» екенін атап өтті.
БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты мәлімдеме жасап, жағдайды «халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке үлкен қауіп» деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Оның айтуынша, әскери әрекеттер әлемдегі ең тұрақсыз аймақтардың бірінде бақылаудан шығып кетуі мүмкін оқиғалар тізбегіне ұласу қаупін тудырып отыр.
«Соғыс қимылдары ешкім басқара алмайтын бірқатар оқиғаларға әкелуі мүмкін», - деді ол.
Гутерриш жердегі жағдайдың «өте тұрақсыз» екенін атап өтіп, Иранның жоғарғы көшбасшысы Али Хаменеяның қазасына қатысты ақпараттарды растай алмайтынын мәлімдеді.
«Көптеген расталмаған хабарламалар бар», - деді БҰҰ басшысы.
Қолда бар мәліметтерге сәйкес, әуе шабуылдары салдарынан бейбіт тұрғындар арасында шығын бар. Ирандық БАҚ Хормозган провинциясының Минаб қаласындағы қыздар мектебіне жасалған соққы салдарынан кемінде 85 адамның қаза тапқанын хабарлады. Сонымен қатар, Тегерандағы мектепке жасалған шабуылдан екі адам көз жұмған.
