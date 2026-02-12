БҰҰ: Африкада 300 млн-нан астам адам таза ауыз суға қол жеткізе алмайды

Африка халқының шамамен 20%-ы немесе 300 миллионнан астам адам таза және қауіпсіз ауыз суға қол жеткізе алмайды. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысының орынбасары және Африка үшін БҰҰ Экономикалық комиссиясының Атқарушы хатшысы Клавер Гатете Аддис-Абебада өткен Афроодақ Атқарушы кеңесінің 48-ші сессиясының ашылуында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Гатете Африкадағы 2063 жылғы Күн тәртібінің мақсаттарына жету үшін суға тұрақты қол жетімділікті және қауіпсіз санитарлық жүйелерді қамтамасыз ету маңызды екенін атап өтті.
Су мен санитарлық тазалық тек әлеуметтік қызметтер емес, сонымен қатар экономикалық инфрақұрылым болып табылады, – деді ол.
Сонымен қатар, БҰҰ басшысының орынбасары бүкіл континент бойынша 300 миллионнан астам адам әлі де қауіпсіз ауыз суға қол жеткізе алмайтынын, ал шамамен 780 миллион адам тиісті санитарлық жағдайларға қол жеткізе алмайтынын айтты. Ол сумен байланысты аурулар – диарея, тырысқақ, іш сүзегі – әлі күнге дейін Африкада өмірге қауіп төндіріп отырғанын ескертті. ДДҰ мәліметтері бойынша, аймақта сағат сайын шамамен 115 адам алдын алуға болатын аурулардан көз жұмады.
Гатете нашар сумен жабдықтау мен санитарлық тазалықтың экономикалық салдарына да тоқталды.
Су жүйелері сенімді болмаса, жұмыс өнімділігі төмендейді, денсаулық сақтау шығындары артады және инвестицияға кедергі туады. Зауыттар сенімді сумен қамтамасыз етілуі тиіс, ауылшаруашылық кәсіпорындары суаруды қажет етеді, ал қалалар тұрақты жұмыс істеуі үшін кәріз жүйелеріне мұқтаж. Сенімді су жүйелері болмаса, өнеркәсіптік аймақтар бәсекеге қабілетті бола алмайды, логистикалық орталықтар тиімді кеңейе алмайды және қалалық экономика тұрақты дами алмайды, - деді Гатете.