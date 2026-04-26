Бүгін елімізде ауа райы қандай болады
Бүгiн 2026, 07:14
74Фото: BAQ.KZ архиві
«Қазгидромет» РМК бүгін, 26 сәуір күні Қазақстанның 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамына сәйкес, елдің бірқатар аймақтарында жаңбыр, найзағай, бұршақ, тұман және күшті жел байқалады. Кей өңірлерде дауыл күшейіп, жел екпіні 20–28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Абай, Қарағанды, Қостанай және Павлодар облыстарында найзағай мен бұршақ күтілсе, Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында шаңды дауыл мен тұман болжанған. Жетісу және Түркістан облыстарының таулы аудандарында да найзағай мен қатты жел болады.
Мамандар тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты сақтық шараларын сақтауды және ашық ауада болуды шектеуді ұсынады.
