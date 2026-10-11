Бұқтырма су қоймасында төрт адам құтқарылды
Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетті.
11 Қазан 2026, 20:52
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11 Қазан 2026, 20:5211 Қазан 2026, 20:52
104Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Шығыс Қазақстан облысының Алтай ауданындағы Бұқтырма су қоймасының Киров шығанағында серуендеуге арналған катермен оқыс оқиға болды. Техникалық ақауға байланысты катердегі төрт адам көмек сұрап, жағаға эвакуациялауды өтінген.
Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, төрт адамды да аман-есен жағаға жеткізді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.
Төтенше жағдайлар министрлігі суға шығар алдында жүзу құралының жарамдылығын тексеріп, қажетті құтқару жабдықтарының бар екеніне көз жеткізу керегін еске салды. Сондай-ақ барлық жолаушы құтқару кеудешесімен қамтамасыз етілуі тиіс.
«Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласыңыз», – деп ескертті министрлік.
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