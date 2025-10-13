Буллинг, ұрлық, бұзақылық: Жасөспірімдер арасындағы қылмыс өршіп тұр

Биыл елімізде жасөспірімдер арасында 1600 қылмыс тіркелген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қылмыстардың көбісі ұрлық, бұзақылық, тонау, есірткі қылмыстары бойынша тіркелген.
ІІМ Ержан Сәденовтің айтуынша, басты себеп ата-ана бақылауының жоқтығы болып отыр.
Түнде бақылаусыз жүрген балалар үшін 107 мың ата-ана, 1900 ойын-сауық мекеме иесі жазаланды. 4 200 қараусыз бала Бейімдеу орталығына жеткізілді. Сондай-ақ 5 100 бала және міндетін жүйелі орындамайтын 6 400 ата-ана есепте тұр. Құрдастарына теріс әсер ететін 1 800 бейресми "көшбасшы" анықталды. Олармен жұмыс барысында қорқытып ақша алудың 59 фактісін анықтап, жолын кестік, - деді министр.
Өткен жылғы түзетулер аясында буллинг үшін 256 құқық бұзушы жауапқа тартылған.
Оқи отырыңыз: