Бүгіннен бастап қазақстандықтарға ақшаға қатысты хабарлама келеді
Пәтер мен жер салығы банк қосымшасына тікелей келеді
Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап жылжымайтын мүлік пен жер учаскелерінің иелері жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша есептелген сома туралы PUSH-хабарламаларды екінші деңгейлі банктердің - Kaspi, Halyk және басқа банктердің – қосымшалары арқылы ала бастайтынын хабарлайды.
Бұл айыппұл емес және «қазір төлеңіз» деген талап емес. Бұл есептелген сома туралы еске салу. Салықты төлеу мерзімі - 1 қазаннан кешіктірмей
Бұл не үшін қажет
Көп адам салық туралы соңғы сәтте немесе қарыз пайда болғаннан кейін ғана біледі. Үйреншікті банктік қосымшадағы PUSH хабарлама салық міндеттемесін уақытылы көруге көмектеседі.
Хабарлама қалай жіберіледі
Хабарлама кезең-кезеңімен жіберіледі, бұл мемлекеттік кірістер органдарына сұрақтарға жауап беруге және дәлсіздіктерді түзетуге мүмкіндік береді:
- 1 қыркүйек - бірінші партия (ел бойынша 1 млн-ға дейін салық төлеуші);
- 4 қыркүйек - екінші партия (2 млн-ға дейін);
- 7 қыркүйек - жылжымайтын мүлік пен жер иелерінің қалған бөлігі.
Егер хабарлама қыркүйектің алғашқы күндерінде келмесе, бұл қате емес: сіздің кезегіңіз келесі кезеңде болуы мүмкін.
PUSH-хабарлама келгенде объектіні, меншік иесін және соманы тексеріңіз. Көбінесе сұрақтар жеңілдік қолданылмағанда, салық дұрыс емес меншік иесіне есептелгенде, объект бұзылған немесе апатты деп танылғанда не иелік ету мерзімі дұрыс есепке алынбағанда туындайды.
Даулы соманы «әр жағдайға» төлемеңіз. Объект орналасқан жердегі мемлекеттік кірістер органына растаушы құжаттармен жүгініңіз. Өтініш тек түзетілген сома жеке шотта пайда болғаннан кейін жабылады. Деректер дұрыс болса - сол банктік қосымша, eGov.kz немесе e-Salyq Azamat арқылы дереу төлеңіз.
Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті хабарламаны тексеруді кейінге қалдырмауды өтінеді: бүгін банктік қосымшада бірнеше минут қазан айындағы өсімпұлдар мен артық сапарлардан құтқарады.
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