Бүгінгі күннің валюта бағамы

Бүгiн, 10:19
138
Арман Мухатов архив
Фото: Арман Мухатов архив

Қазақстанда ақша айырбастау орындарындағы шетелдік валюта бағамдары белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz жариялаған дерекке сүйенсек, Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам келесідей:

  • доллар: сатып алу – 537,68 теңге, сату – 539,52 теңге;
  • еуро: сатып алу – 625,64 теңге, сату – 629,76 теңге;
  • рубль 6,58–6,70 теңге аралығында саудалануда.

 

Астанадағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 536,01 теңге, сату – 540,85 теңге;
  • еуро: сатып алу – 622,01 теңге, сату – 631,93 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,63 теңге, сату – 6,73 теңге.

 

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 537,43 теңге, сату – 540,48 теңге;
  • еуро: сатып алу – 623,95 теңге, сату – 629,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,67 теңге.

 

Демалыс күндеріне арналған ресми валюталық бағамдар келесідей:

  • 1 доллар – 538,54 теңге,
  • 1 еуро – 628,31 теңге,
  • 1 рубль – 6,7 теңге.
