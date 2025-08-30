Бүгінгі күннің валюта бағамы

Қазақстанда ақша айырбастау орындарындағы шетелдік валюта бағамдары белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz жариялаған дерекке сүйенсек, Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам келесідей:
- доллар: сатып алу – 537,68 теңге, сату – 539,52 теңге;
- еуро: сатып алу – 625,64 теңге, сату – 629,76 теңге;
- рубль 6,58–6,70 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 536,01 теңге, сату – 540,85 теңге;
- еуро: сатып алу – 622,01 теңге, сату – 631,93 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,63 теңге, сату – 6,73 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 537,43 теңге, сату – 540,48 теңге;
- еуро: сатып алу – 623,95 теңге, сату – 629,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,67 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюталық бағамдар келесідей:
- 1 доллар – 538,54 теңге,
- 1 еуро – 628,31 теңге,
- 1 рубль – 6,7 теңге.