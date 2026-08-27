Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай деп желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман, ауа температурасының инверсиясы сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуін айтады
27 Тамыз 2026, 08:38
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