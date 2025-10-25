Бүгін – Республика күні!

25 қазан Қазақстан халқы үшін ұлтық мереке – Республика күні тойланады. Бұл күн Қазақстанның мемлекеттігі мен тәуелсіздігін нығайту жолындағы маңызды тарихи оқиғалардың бірі ретінде бекітілген.
1990 жылдың дәл осы күні Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі «Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияны» қабылдаған болатын. Бұл Декларация Қазақстанның саяси және экономикалық тәуелсіздігін жариялап, оның егемен мемлекет ретінде қалыптасуының алғашқы заңнамалық негізін қалады. Декларацияда еліміздің дербестігі, ішкі және сыртқы саясаттағы тәуелсіздігі, заңнамалық, экономикалық және мәдени дербестігі анық көрсетілді.
Республика күні – тек өткенге көз жүгірту ғана емес, бұл күн тәуелсіз Қазақстанның болашағына сенімді қадам жасауға, ұлттық құндылықтарды ұлықтауға, егемен елдің нығаюына арналған мереке. Осы күні еліміздің барлық аймақтарында мерекелік шаралар, патриоттық концерттер, жастардың қатысуымен әртүрлі мәдени іс-шаралар өтеді.
Сонымен қатар Республика күні біздің еліміздің халықаралық аренада мойындалғанын, тәуелсіздік жолындағы тарихи қадамдарды еске салып, бүгінгі жетістіктерімізді мақтан тұтуға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылдардан бері көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Әсіресе экономикалық өсу, саяси тұрақтылық, халықаралық байланыстар мен ұлттық мәдениетті дамыту салаларында елеулі ілгерілеулер болды. Мемлекет басшылары мен халықтың бірлескен күшімен Қазақстан көпұлтты және тұрақты мемлекет ретінде әлем картасында өзіндік орнын тапты.